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Сепаратисты Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными

19 ноября 2020, 20:00

На сегодня переговоры заморожены.

Боевики ДНР
Сепаратисты назвали условие обмена пленными / news.dn.ua

Боевики Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными.

Соответствующее заявление сделала представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ - по ее словам на сегодня переговоры об обмене пленными заблокированы.

Также Елена Морозова поведала, что обмен не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.

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"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.

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