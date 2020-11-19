Сепаратисты Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными

На сегодня переговоры заморожены.
Боевики Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными.
Соответствующее заявление сделала представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ - по ее словам на сегодня переговоры об обмене пленными заблокированы.
Также Елена Морозова поведала, что обмен не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.
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"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.
Новости Донбасса - о чем сообщал Главред ранее:
- Руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг срыва инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы под Горловкой.
- По его словам, к вопросу инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться со временем.
- Также Кравчук уверен, что на сегодня нет необходимости в его поездке на Донбасс.
- Также напомним, обмен пленными между Украиной, Россией и подконтрольными ей боевиками из группировок "Л/ДНР", скорее всего, состоится до конца нынешнего года.