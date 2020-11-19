Сепаратисты Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными

Сепаратисты назвали условие обмена пленными / news.dn.ua

Боевики Донбасса озвучили условия очередного обмена пленными.

Соответствующее заявление сделала представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ - по ее словам на сегодня переговоры об обмене пленными заблокированы.

Также Елена Морозова поведала, что обмен не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Кроме того, такую дорожную карту должна одобрить Верховная рада Украины.

Читайте такжеАрестович рассказал, обсуждается ли в ТКГ ввод российских миротворцев на Донбасс

"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - заявила Морозова.

Новости Донбасса - о чем сообщал Главред ранее: