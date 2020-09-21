Собчак заставила Поклонскую оправдываться из-за аннексии Крыма

В Крыму вынужденно провели референдум - Поклонская / Скриншот YouTube

Депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская и российская журналистка Ксения Собчак поспорили об аннексии полуострова Россией. В ответ на аргумент Собчак о том, что Москва нарушила международное законодательство, Поклонская в свое оправдание заявила, что так называемый "референдум" – это вынужденный шаг в условиях якобы угроз националистов.

В ходе опубликованного на канале Собчак в YouTube интервью с Поклонской блогер отметила, что пренебрежение международным правом в Украине дает возможность российским регионам последовать аналогичному примеру.

"Если ради выбора, якобы, даже представим, если был честный референдум (хотя я в это не верю), но если мы начнем уважать их выбор, то завтра давайте начнем уважать выбор Татарстана…или дальше Кенингсберг…это же эффект домино. Вы, защищая прецедент с Крымом – в нарушение международного права, – даете возможность завтра Чечне, Татарстану, прочим проблемным регионам России со своей идентификацией и населением, претендовать на тот же самый референдум", - сказала Собчак, поинтересовавшись мнением визави

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Поклонская, в свою очередь, заявила, что "референдум" в Крыму был проведен вынужденно, дескать, из-за угрозы националистов и попыток запретить русский язык в автономной республике.Читайте такжеУ Зеленского жестко отреагировали на интервью Поклонской для Гордона

"Татарстан, Чечня и все остальные субъекты РФ – они находятся в составе России, никаких военных и преступных действий на территории нашей страны нет. В отличие от Украины. Почему мы провели референдум? Потому что нас вынудили его провести", - сказала Поклонская, назвав события в Киеве 2013-2014 годов "вооруженным захватом власти", а российскую агрессию на Донбассе "гражданской войной".

Агрессия России на Донбассе В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.