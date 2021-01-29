Теперь официально: шоумен Скичко стал главой Черкасской ОГА

Скичко назначили главой Черкасской областной государственной администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.
В Офисе президента Глава государства встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.
"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей — все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал Владимир Зеленский, передает пресс-службу Офиса президента.
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О том, что Александр Скичко станет губернатором сообщил его коллега по фракции Александр Качура.
Позже правительство согласовало назначение бывшего шоумена Скичко председателем Черкасской ОГА.
Александр Скичко – что о нем известно
- Родился 28 апреля 1991 года, имеет высшее образование, живет в Черкассах, получил полномочия народного депутата 29 августа 2019-го, говорится на сайте Верховной Рады.
- Осенью 2020 года во время местных выборов баллотировался на пост мэра Черкасс, однако проиграл.
- До начала политической карьеры работал на телевидении. В частности, в 2017 году был одним из ведущих международного песенного конкурса Евровидение, который проходил в Киеве.
- Нардеп от Слуги народа Александр Скичко прошел в Верховную Раду по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.
- Он сам выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора и Кабмин одобрил его назначение.