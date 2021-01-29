Теперь официально: шоумен Скичко стал главой Черкасской ОГА

Скичко стал новым главой Черкасской ОГА / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

В Офисе президента Глава государства встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей — все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал Владимир Зеленский, передает пресс-службу Офиса президента.

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О том, что Александр Скичко станет губернатором сообщил его коллега по фракции Александр Качура.

Позже правительство согласовало назначение бывшего шоумена Скичко председателем Черкасской ОГА.

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