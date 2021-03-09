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У Порошенко оправдались, почему он не явился на допрос по "делу Медведчука"

9 марта 2021, 23:02
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Правозащитник опроверг информацию о вызове на допрос бывшего президента Украины.

Порошенко
Адвокат отрицает вызов Порошенко в СБУ / Reuters

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о его вызове на допрос в Службу безопасности Украины.

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте", - отметил адвокат Порошенко на странице в Facebook.

Он обратился в СБУ с требованием опровергнуть информацию о вызове Порошенко.

В спецслужбе говорят, что Порошенко, как и народного депутата Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука, вызвали одинаковым способом – повестки прислали к аппарату Верховной Рады. Об этом сообщает УП.

  • Напомним, в конце февраля в Сети появилась запись телефонного разговора, во время которого якобы Виктор Медведчук в 2014 году говорил, что Петр Порошенко предложил ему принять участие в освобождении пленных, и эту идею поддержал Владимир Владимирович (скорее всего, речь шла о Путине – Ред.).
  • Позже Порошенко заявил, что Медведчук стал коммуникатором между Украиной и Россией летом 2014-го, когда перестали работать посольства.

Петр Порошенко Виктор Медведчук новости Украины Санкции против Медведчука
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