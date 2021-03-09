У Порошенко оправдались, почему он не явился на допрос по "делу Медведчука"

Правозащитник опроверг информацию о вызове на допрос бывшего президента Украины.
Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о его вызове на допрос в Службу безопасности Украины.
"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте", - отметил адвокат Порошенко на странице в Facebook.
Он обратился в СБУ с требованием опровергнуть информацию о вызове Порошенко.
В спецслужбе говорят, что Порошенко, как и народного депутата Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука, вызвали одинаковым способом – повестки прислали к аппарату Верховной Рады. Об этом сообщает УП.
- Напомним, в конце февраля в Сети появилась запись телефонного разговора, во время которого якобы Виктор Медведчук в 2014 году говорил, что Петр Порошенко предложил ему принять участие в освобождении пленных, и эту идею поддержал Владимир Владимирович (скорее всего, речь шла о Путине – Ред.).
- Позже Порошенко заявил, что Медведчук стал коммуникатором между Украиной и Россией летом 2014-го, когда перестали работать посольства.
Автор: Екатерина Трохимчук