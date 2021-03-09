У Порошенко оправдались, почему он не явился на допрос по "делу Медведчука"

Адвокат отрицает вызов Порошенко в СБУ / Reuters

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о его вызове на допрос в Службу безопасности Украины.

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте", - отметил адвокат Порошенко на странице в Facebook.

Он обратился в СБУ с требованием опровергнуть информацию о вызове Порошенко.

В спецслужбе говорят, что Порошенко, как и народного депутата Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука, вызвали одинаковым способом – повестки прислали к аппарату Верховной Рады. Об этом сообщает УП.