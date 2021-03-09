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В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ

9 марта 2021, 16:05

Медведчука допросили сегодня, а Порошенко не явился, узнали журналисты.

Журналисты узнали, что Медведчука допросили в СБУ
Виктор Медведчук допрошен в СБУ, узнали журналисты / УНИАН

В Украине допрошен глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук, против которого в нашей стране ввели санкции за финансирование терроризма.

Медведчука допросили в Службе безопасности Украины, сообщает interfax.com.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, политик допрошен в рамках расследования дела о государственной измене.

"Медведчук во вторник (9 марта – Ред.) допрошен следователями СБУ в уголовном производстве", – отмечается в материале.

Источник не объяснил, о каком именно деле идет речь. Собеседник полагает, что, скорее всего, допрос проводили в рамках расследования дела о госизмене, в котором исследуют опубликованный разговор, якобы записанный в 2014 году, фигуранты которого – Медведчук и Владислав Сурков, который был помощником Путина.

Во время беседы украинский политик говорил о сотрудничестве с тогдашним украинским лидером Петром Порошенко. В СБУ сообщили, что изучают обнародованный разговор.

"Одновременно на вторник к следователям СБУ вызывался и …Порошенко, однако он не прибыл", – добавил собеседник.

  • Напомним, в конце февраля в Сети появилась запись телефонного разговора, во время которого якобы Виктор Медведчук в 2014 году говорил, что Петр Порошенко предложил ему принять участие в освобождении пленных, и эту идею поддержал Владимир Владимирович (скорее всего, речь шла о Путине – Ред.).
  • Позже Порошенко заявил, что Медведчук стал коммуникатором между Украиной и Россией летом 2014-го, когда перестали работать посольства.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Виктор Медведчук
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