В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ

Виктор Медведчук допрошен в СБУ, узнали журналисты / УНИАН

В Украине допрошен глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук, против которого в нашей стране ввели санкции за финансирование терроризма.

Медведчука допросили в Службе безопасности Украины, сообщает interfax.com.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, политик допрошен в рамках расследования дела о государственной измене.

"Медведчук во вторник (9 марта – Ред.) допрошен следователями СБУ в уголовном производстве", – отмечается в материале.

Источник не объяснил, о каком именно деле идет речь. Собеседник полагает, что, скорее всего, допрос проводили в рамках расследования дела о госизмене, в котором исследуют опубликованный разговор, якобы записанный в 2014 году, фигуранты которого – Медведчук и Владислав Сурков, который был помощником Путина.

Во время беседы украинский политик говорил о сотрудничестве с тогдашним украинским лидером Петром Порошенко. В СБУ сообщили, что изучают обнародованный разговор.

"Одновременно на вторник к следователям СБУ вызывался и …Порошенко, однако он не прибыл", – добавил собеседник.

Напомним, в конце февраля в Сети появилась запись телефонного разговора, во время которого якобы Виктор Медведчук в 2014 году говорил, что Петр Порошенко предложил ему принять участие в освобождении пленных, и эту идею поддержал Владимир Владимирович (скорее всего, речь шла о Путине – Ред.).

Позже Порошенко заявил, что Медведчук стал коммуникатором между Украиной и Россией летом 2014-го, когда перестали работать посольства.