У "слуги народа" в центре Киева эвакуировали авто

В центре Киеве эвакуировали авто слуги народа

В центре Киева сегодня, 18 октября, эвакуировали авто народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского, тогда как ранее сообщалось, что столичная власть зарабатывает на эвакуации автомобилей только 10%.

Об этом сообщает Страна.

Машина Дубинского, которую сегодня эвакуировали столичные коммунальщики, была неправильно припаркована на улице Десятинной.

Дубинский рассказал, что у него нет претензий к работе коммунальщиков.

"А я без претензий. Поставил машину в неположенном месте, ее эвакуировали. Оно неприятно, но стимулирует соблюдать правила дорожного движения, потому что много времени и сил уходит, чтобы ее получить. Никаких проблем нет. Забрали одну – пересел в другую, одну из шести, которые так любят считать "коллективная бигусятина", – сказал он.

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Также Дубинский призвал украинцев парковаться по правилам и быть "здоровыми и счастливыми".

Ранее Александр Дубинский заявил о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль "стремится сохранить коррупцию на таможне и в налоговой".