У Зеленского оценили шансы на победу Украины в войне с Россией

Если Россия решится на эскалацию, получит мощный отпор - Данилов / УНИАН

Если Россия осуществит попытку эскалации военного конфликта, Украина даст мощный ответ. В текущем году на финансирование оборонной сферы государства выделяется 5% внутреннего валового продукта. Уже в 2021 году на сектор обороны и безопасности выделят почти 6% ВВП.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе вашингтонской видеоконференции с представителями украинских организаций в США, сообщает РБК-Украина.

По его словам, сегодня государство на оборону и безопасность тратит 5% ВВП, в следующем году на защиту государства будет выделено уже 5,93% от внутреннего валового продукта.

Поэтому Украина сможет уверенно отбить новую потенциальную военную атаку РФ.

"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - уверяет Данилов. Он считает, что Украина в обязательном порядке одержит победу в войне с Россией.Читайте такжеКлимкин спрогнозировал самый вероятный вариант окончания войны на Донбассе

Также Данилов подчеркнул, что Россия для продвижения своих интересов по всему миру активно вкладывает деньги в популяризацию политических проектов, рассчитанных на русскоязычных людей.

Война России и Украины