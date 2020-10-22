У Зеленского оценили шансы на победу Украины в войне с Россией

В Украине выделяется не менее 5% ВВП на финансирование оборонной сферы государства.
Если Россия осуществит попытку эскалации военного конфликта, Украина даст мощный ответ. В текущем году на финансирование оборонной сферы государства выделяется 5% внутреннего валового продукта. Уже в 2021 году на сектор обороны и безопасности выделят почти 6% ВВП.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе вашингтонской видеоконференции с представителями украинских организаций в США, сообщает РБК-Украина.
По его словам, сегодня государство на оборону и безопасность тратит 5% ВВП, в следующем году на защиту государства будет выделено уже 5,93% от внутреннего валового продукта.
Поэтому Украина сможет уверенно отбить новую потенциальную военную атаку РФ.
"Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор", - уверяет Данилов. Он считает, что Украина в обязательном порядке одержит победу в войне с Россией.Читайте такжеКлимкин спрогнозировал самый вероятный вариант окончания войны на Донбассе
Также Данилов подчеркнул, что Россия для продвижения своих интересов по всему миру активно вкладывает деньги в популяризацию политических проектов, рассчитанных на русскоязычных людей.
Война России и Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в мирные договоренности с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых Киеву удастся вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.
- В Кремле в ответ на данное заявление подчеркнули, что Москва не намерена вести переговоры с другими странами по вопросу возвращения Крыма Украине.
- Ранее, 1 октября, глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал Офис президента за текст сообщения, в котором было указано, что Украина намерена решить вопрос Донбасса на базе украинских интересов. Он решил пригрозить Киеву последствиями такого заявления.
- Эксперт Алексей Мусиенко считает, что Россия будет готова вернуть Украине Донбасс в том случае, если Киев негласно признает аннексированный Крым территорией России.