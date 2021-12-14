Украина не останется сама в случае вторжения России - Резников

Алексей Резников / УНИАН

Международное сообщество дало четкий сигнал - в случае вторжения России, Украина получит поддержку.

С таким заявлением выступил министр обороны Алексей Резников во время брифинга.

"Четкий сигнал международного сообщества, что Украина не останется сама в случае открытого вторжения России в Украину. И я понимаю это так, что речь пойдет не об очередном выражении обеспокоенности, а о практических, жестких действиях, направленных на высокую цену этой агрессии для России", - заявил министр.

По словам Резникова, война в Украине означает война в Европе.

Читайте такжеУкраина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с ЗеленскимРанее президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером 9 декабря поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заявил, что американская администрация поддерживает нормандский формат. В Белом доме отметили, что "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".

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