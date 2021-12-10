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"Разговор был теплым": в Белом доме раскрыли подробности переговоров Байдена и Зеленского

10 декабря 2021, 06:45

Основной целью звонка была возможность для президента Байдена прочитать президенту Зеленскому запись его телефонного разговора с президентом Путиным.

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В Белом доме раскрыли подробности разговора Байдена и Зеленского / Фото Reuters

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером 9 ноября поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заявил, что американская администрация поддерживает нормандский формат.

Как сообщили в Белом доме, "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".

Отмечается, что основной целью звонка была возможность для президента Байдена прочитать президенту Зеленскому запись его телефонного разговора с президентом Путиным.

"Президент Байден в беседе с Зеленским подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать нормандский формат и усилия по выполнению минских соглашений, включая нашу поддержку этого процесса, который возглавляют наши союзники Франция и Германия", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден сказал Зеленскому, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину США и европейские союзники ответят решительными экономическими мерами, предоставят Украине дополнительные средства защиты и будут укреплять союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами.

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Разговор Байден и Зеленского

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Он состоялся после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель Офиса президента Андрея Ермака заявил, что разговор двух лидеров длился 1,5 часа.

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире программы Право на владу заявил, что разговор Зеленского с Байденом был "предметным, продуктивным и наполненным содержанием".

"Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной сфере и энергетической сфере", — отметил заместитель председателя ОПУ.

Сибига подчеркнул важность того, что общение Байдена и Зеленского не было ограничено временными рамками, то есть лидеры стран могли говорить столько, сколько требовалось для решения всех главных вопросов.

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