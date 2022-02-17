Украина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит

Украина, Польша и Британия создают новый альян / Reuters

Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что вскоре на официальных сайтах трех ведомств появится соответствующее совместное заявление трех министров иностранных дел.

Альянс Украины, Великобритании и Польши

О создании нового трехстороннего альянса официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс. Однако она заболела коронавирусом, и ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

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Новый альянс, рассказывал ранее Дмитрий Кулеба, основан не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО: Шольц сделал прогноз по расширению АльянсаОсновными целями нового формата на данный момент являются координация поддержки Международной Крымской платформы, усиление сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укрепление стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.

Помимо этого, в тексте документа говорится, три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе. Для этого будет разработан трех сторонний меморандум.

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