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Украина согласна на "формулу Штайнмайера": у Кравчука сделали заявление

18 сентября 2020, 09:52

В ТКГ признают, что вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" является серьезной проблемой.

Костин
Вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" могут рассмотреть на саммите лидеров Нормандского формата - Костин / УНИАН

В ряд статей закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Верховная Рада внесет изменения, чтобы на правовой основе включить в документ "формулу Штайнмайера". Проблемные моменты с ее имплементацией должны быть урегулированы в рамках переговоров на уровне лидеров стран Нормандского формата.

Об этом заявил представитель Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Андрей Костин в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, Украина согласна на имплементацию формулы, однако решения о том, как это реализовать, пока не принято.

"Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь", - сказал Костин.

Также он акцентировал внимание на том, что одной из главных проблем "формулы Штайнмайера" является ее несовместимость с порядком, предусматривающим передачу Украине контроля над захваченной Россией и боевиками украинско-российской границы. Проблему планируют решать на уровне лидеров стран нормандской четверки.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия

"Все понимают, что формула Штайнмайера, ее реализация, - она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров нормандского формата, которые смогут эту проблему решить", - подчеркнул Костин.

Формула Штайнмайера

Формула Штайнмайера – это механизм имплементации вторых Минских соглашений, предусматривающий предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей временного особого статуса в день проведения избирательного процесса на данных территориях. При условии признания ОБСЕ выборов состоявшимися, особый режим местного самоуправления в ОРДЛО трансформируется из временного в постоянный после соответствующего решения Верховной Рады Украины.

Обсуждение формулы стало резонансным, так как в сложившихся условиях она может предполагать не поэтапное урегулирование российско-украинского конфликта, а одновременное выполнение политической части и аспекта безопасности. Причем имплементация так называемой "формулы Штайнмайера", на чем настаивает Россия, может начаться до вывода российских незаконных вооруженных формирования "ЛДНР" из ОРДЛО и до возобновления контроля Киевом над захваченными участками украинско-российской границы.

  • Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключал, что Киев может пойти на реализацию "формулы Штайнмайера". Однако ее запуск зависит от того, насколько это будет соответствовать украинским национальным интересам.
  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас утверждал, что в сентябре может состояться встреча глав внешнеполитических ведомств стран Нормандского формата. Однако вопрос проведения встречи зависит от того, будут ли выполнены парижские договоренности от 8 декабря 2019 года. Он утверждал, что в случае реализации решений в сфере безопасности в рамках договоренностей по Донбассу, появится возможность для обсуждения "формулы Штайнмайера" и дальнейших вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины.
  • Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что "формула Штайнмайера" имеет право на реализацию в том случае, если Россия обеспечит вопросы безопасности и поспособствует проведению объективных выборов в ОРДЛО.

новости Украины Донбасс формула Штайнмайера Верховная Рада
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