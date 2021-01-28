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В Брюсселе отменили "сенсационную" пресс-конференцию Нескоромного

28 января 2021, 22:31
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Мероприятие должно было состояться 2 февраля.

В Брюсселе отменили конференцию

В Брюсселе отменили скандальную пресс-конференцию полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова

Мероприятие должно было состояться 2 февраля в Брюсселе (Бельгия) в Press Club Brussels Europe. Однако, как сказано на сайте клуба, все пресс-конференции, назначенные на февраль-2021, проводить не будут.

"Вся деятельность пресс-клубов в феврале приостановлена", – сказано в сообщении. Причиной этого названы меры по противодействию COVID-19.

Других деталей решения в Club Brussels Europe не уточнили, о переносе запланированных мероприятий не сообщается.

Скандал о заказном убийстве в СБУ – о чем сообщалось ранее:

СБУ заказное убийство Брюссель новости Украины Дмитрий Нескоромный
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