В Брюсселе отменили "сенсационную" пресс-конференцию Нескоромного

Мероприятие должно было состояться 2 февраля.
В Брюсселе отменили скандальную пресс-конференцию полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова
Мероприятие должно было состояться 2 февраля в Брюсселе (Бельгия) в Press Club Brussels Europe. Однако, как сказано на сайте клуба, все пресс-конференции, назначенные на февраль-2021, проводить не будут.
"Вся деятельность пресс-клубов в феврале приостановлена", – сказано в сообщении. Причиной этого названы меры по противодействию COVID-19.
Других деталей решения в Club Brussels Europe не уточнили, о переносе запланированных мероприятий не сообщается.
Скандал о заказном убийстве в СБУ – о чем сообщалось ранее:
- 22 января в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Однако ему удалось скрыться.
- В тот же день по этому производству был задержан сотрудник спецподразделения Альфа Андрей Расюк. Позже он был арестован судом.
- 23 января Дмитрий Нескоромный заявил, что он находится в Германии и пообещал обнародовать якобы компромат на председателя СБУ Ивана Баканова и главу ОП Андрея Ермака.
Автор: Екатерина Трохимчук