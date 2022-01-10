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В Киеве стартовали переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

10 января 2022, 23:06
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Иностранные лица специально прибыли в Украину.

Встреча советников "Нормандии" / ОП

Вечером в понедельник, 10 января, в Киеве началась встреча политических советников лидеров Украины, Германии и Франции в рамках предстоящих переговоров "нормандского формата".

По данным пресс-службы Офиса президента, участниками заседания стали: руководитель Офиса Андрей Ермак, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Пльотнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Иностранные лица специально прибыли в Украину.

Еще в начале встречи Ермак выразил надежду на продуктивный и результативный диалог.

Отметим, встречи в "нормандском формате" не проходили уже больше года. В последний раз переговоры состоялись в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого - в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Как известно, украинские власти утверждают, что нынешний "нормандский формат" неэффективный и выступает за включение в переговорный процесс Соединенных Штатов Америки.

Консультации политических советников "Нормандии" по Донбассу

  • 3 января в Кабмине ФРГ анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
  • На следующий день состоялся телефонный разговор главы ОП Андрея Ермака с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
  • 6 января в Подмосковье прошли переговоры по Донбассу при участии замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, советника канцлера Германии Плетнера и советника президента Франции Бонна. Козак заявил, что Париж и Берлин придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт на Донбассе должен быть урегулирован на базе Минских соглашений.

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