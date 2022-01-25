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В Латвии назвали "позорной" блокировку Германией поставку гаубиц для Украины

25 января 2022, 17:19
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Министр обороны Латвии также назвал большой ошибкой решение Берлина "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения".

Самоходка, Латвия, гаубица
В Латвии раскритиковали блокировку Германией поставку гаубиц для Украины / sargs.lv

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу ситуации вокруг Украины.

Латвийский чиновник в интервью Bild заявил, что политика Германии в отношении России "ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров".

Также он назвал большой ошибкой решение Берлина "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения".

"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", - заявил министр обороны Латвии.

Что ждет Россию после вторжения в Украину?

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что если Россия пойдет на сценарий военного вторжения на территорию Украины, ЕС могут отключить страну от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Санкции могут быть введены и против крупного российского бизнеса.

В США подтвердили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России на случай вторжения в Украину. Речь идет, в том числе, и об отключении Москвы от SWIFT. Штаты опровергли информацию прессы из Германии о том, что на Западе отказались от запуска таких мероприятий.

В Конгрессе США появился новый законопроект, который предусматривает санкции против России за военное вторжение в Украину. В документе указывается, что ограничения направлены против окружения президента Путина, газопровода Северный поток-2, физических лиц и на отключение России от SWIFT.

Автор: Сергей Кущ
viber
Латвия новости Украины Германия
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