В России "открестились" от вторжения в Украину из Беларуси и призывают лишить ВСУ вооружения

В посольстве РФ в США сделали заявление / Reuters

Посольство России в США отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявляют, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

Заявление опубликовано на официальной Facebook-страничке посольства.

"В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле - наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ также отметили, что США якобы должны предпринять шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины.

Читайте такжеГермания не будет поставлять оружие Украине: Шольц намерен остановить РФ с помощью дипломатии"Если США на самом деле преданы дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей", - добавляют дипломатической миссии РФ.

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Возможное вторжение России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.