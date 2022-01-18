Россия может в любой момент напасть на Украину - Белый дом

Джен Псаки / Reuters

Вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Сегодня мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать вторжение в Украину", - сказала Псаки.

При этом она отметила, что вариант отключения России от международной системы SWIFT по прежнему актуален, тем самым, она опровергла информацию немецкого издания Handelsblatt утверждавшего, что США и ЕС приняли решение не отключать Россию от SWIFT.

"Никакой вариант не снят с рассмотрения, все варианты находятся на столе. США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу возможных ответных мер в случае, если РФ нападет на Украину", —- ответила Псаки.

Псаки заявила о том, что Кремль может в любую минуту начать военную операцию против Киева.

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"Президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", - отметила Псаки.

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Напомним, ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. По его словам, россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции.

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