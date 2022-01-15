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США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - Нуланд

15 января 2022, 15:24
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США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.

Нуланд
США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину / Reuters

Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, пока эти сценарии не разглашаются.

В интервью для Financial Times Нуланд отметила, что США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.

"Я не собираюсь раскрывать 18 различных сценариев… Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме", - рассказала заместитель госсекретаря США.

Она подчеркнула, что дверь для дипломатического поиска выхода из ситуации открыта, и на сегодня Вашингтон работает над письменными ответами на российские требования о "гарантиях безопасности".

"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения. Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", - рассказала Нуланд.

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Напомним, ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. По его словам, россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции.

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