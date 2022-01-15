США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - Нуланд

США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.
Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, пока эти сценарии не разглашаются.
В интервью для Financial Times Нуланд отметила, что США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.
"Я не собираюсь раскрывать 18 различных сценариев… Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме", - рассказала заместитель госсекретаря США.
Она подчеркнула, что дверь для дипломатического поиска выхода из ситуации открыта, и на сегодня Вашингтон работает над письменными ответами на российские требования о "гарантиях безопасности".
"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения. Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", - рассказала Нуланд.
Напомним, ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,
Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. По его словам, россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции.
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