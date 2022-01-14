Возможное вторжение РФ в Украину: Боррель озвучил 10 главных шагов

Жозеп Боррель сегодня озвучил 10 шагов, которые предпримет ЕС в случае вторжения России в Украину.
В Евросоюзе заявили о том, что готовы в любой момент дать прямой ответ на агрессию со стороны Российской Федерации и определили 10 шагов в сфере безопасности, заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции.
10 шагов от ЕС в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины со стороны России:
- ЕС не будет предоставлять РФ попытки создавать сферы влияния в Европе;
- ЕС подтвердил силу всех принципов европейской безопасности и которые вложены в Хельсинском заключительном акте;
- ЕС подтвердил солидарность с Украиной и другими странами Восточной Европы, которым сегодня угрожает агрессия со стороны России;
- ЕС призывает Россию к деэскалации;
- в ЕС обязательно ответят на попытку агрессии со стороны России;
- ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в координации усилий по поддержке безопасности;
- ЕС будет сотрудничать с США по прекращению военного конфликта;
- ЕС готов присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости военной деятельности, а также мер для укрепления доверия;
- ЕС будет поддерживать перезапуск работы над контролем вооружения;
- в ЕС продолжают работу над санкциями, над которыми Европа будет работать вместе с партнерами.
Переговоры Запада и РФ по безопасности
В период с 10 по 13 января состоялись консультации Запада и России по вопросам безопасности. Переговоры проходили на фоне усиления присутствия российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах НАТО своим рубежам.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон на переговорах с Россией 10 января, заявила, что американцы не намерены гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс. Если Россия пойдет на военную операцию против украинского государства, Москва столкнется с серьезными санкциями.
Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Впрочем, по его словам, Москва ожидает гарантий от США, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не должны вступить в НАТО.
12 января состоялись переговоры НАТО-Россия. По итогам дискуссии генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг объявил о том, что у России нет права вето на вступление других стран в военно-политический блок Запада. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова имеют право на вступление в НАТО, а вопрос интеграции Киева в организацию будет решаться украинским государством и странами-участниками блока.
Читайте также:
- Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решили
- В ЕС пригрозили России из-за агрессии в адрес Украины
- "Нападете - получите между ног": бывший польский министр жестко обругал агрессию России
- В случае агрессии России запуск Северного потока-2 усложнится - Госдеп США