Украина готова к вступлению в НАТО: у Зеленского призвали Альянс к разговору и выдвинули требования

Вопрос интеграции в Альянс является жизненно важным для Украины, сказал Андрей Ермак.
Украина вполне готова к интеграции в НАТО и уже на саммите в Мадриде надеется узнать конкретные условия и сроки вступления государства в Альянс. Уже сейчас следует провести разговор о перспективах украинского государства в военно-политическом блоке Запада. Киев в ходе войны с Москвой продемонстрировал свою готовность присоединиться к организации. Вопрос является чрезвычайно важным для украинского государства. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В ходе интервью Atlantic Council он рассказал о том, что уже сейчас нужно вести прямую дискуссию о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Киев продемонстрировал свою готовность к интеграции в коллективный блок безопасности Запада.
Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу"Я думаю, что во время этой войны и во время всей истории разговоров о НАТО Украина показала своими принципами и позициями, что мы вполне готовы и способны быть членами НАТО", - сказал Ермак.
Также он подчеркнул, что на саммите Альянса в Мадриде (состоится 29-30 июня текущего года, - ред.) Украина надеется услышать конкретные сроки и информацию по вопросу будущего вступления в НАТО. Поскольку "сегодня это вопрос жизни и смерти для нашей страны".
Переговоры Запада и РФ по безопасности
В период с 10 по 13 января состоялись консультации Запада и России по вопросам безопасности. Переговоры проходили на фоне усиления присутствия российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах НАТО своим рубежам.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон на переговорах с Россией 10 января, заявила, что американцы не намерены гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс. Если Россия пойдет на военную операцию против украинского государства, Москва столкнется с серьезными санкциями.
Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Впрочем, по его словам, Москва ожидает гарантий от США, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не должны вступить в НАТО.
12 января состоялись переговоры НАТО-Россия. По итогам дискуссии генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг объявил о том, что у России нет права вето на вступление других стран в военно-политический блок Запада. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова имеют право на вступление в НАТО, а вопрос интеграции Киева в организацию будет решаться украинским государством и странами-участниками блока.
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