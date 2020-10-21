В Слуге народа рассказали, кто профинансирует опрос Зеленского

Слуга народа профинансирует всеукраинский опрос Зеленского / Скриншот

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос будет профинансирован деньгами политической партии Слуга народа. Для этого политсила намерена заключить договор с социологической службой, которая проведет исследование.

В заявлении политической силы речь идет о том, что проведение опроса не противоречит избирательному законодательству.

"Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзитполла", - утверждают в пресс-службе партии Слуга народа.

Также в Слуге народа подчеркнули, что все финансовые затраты на проведение данной инициативы будут отражены в отчетности партии, которая подается в Национальное агентство по противодействию коррупции.Читайте такжеОпрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция

Опрос Владимира Зеленского