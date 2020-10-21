В Слуге народа рассказали, кто профинансирует опрос Зеленского

В партии президента Владимира Зеленского утверждают, что проведение опроса не нарушает избирательного законодательства.
Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос будет профинансирован деньгами политической партии Слуга народа. Для этого политсила намерена заключить договор с социологической службой, которая проведет исследование.
В заявлении политической силы речь идет о том, что проведение опроса не противоречит избирательному законодательству.
"Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзитполла", - утверждают в пресс-службе партии Слуга народа.
Также в Слуге народа подчеркнули, что все финансовые затраты на проведение данной инициативы будут отражены в отчетности партии, которая подается в Национальное агентство по противодействию коррупции.Читайте такжеОпрос Зеленского под угрозой срыва - Нацполиция
Опрос Владимира Зеленского
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября анонсировал проведение опроса по социальным и политическим вопросам, который пройдет 25 октября – в день местных выборов.
- 16 октября стали известны все 5 вопросов, которые зададут украинцам 25 октября. Это сокращение количества депутатов Рады до 300 человек, легализация марихуаны, вопрос особой экономической зоны на Донбассе, реализация Будапештского меморандума и пожизненное заключение для коррупционеров.
- В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к проведению опроса Зеленского и подчеркнули несоответствие инициативы избирательному законодательству.
- По данным КМИС, в опросе после местных выборов готовы принять участие 54,6% респондентов.