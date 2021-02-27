В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО

В Украине хотят ограничить полномочия нардепов двумя сроками / УНИАН

Политическое руководство Украины обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Эти полномочия могут ограничить двумя сроками, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", -заявил Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он подчеркнул, что в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.

"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.

Изменения в Раде – о каких инициативах сообщалось ранее: