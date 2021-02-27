В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО

В Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди. Эта практика неправильная, и ее хотят изменить, заявил Данилов.
Политическое руководство Украины обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Эти полномочия могут ограничить двумя сроками, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", -заявил Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Он подчеркнул, что в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди.
"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.
Изменения в Раде – о каких инициативах сообщалось ранее:
- В Офисе президента заявили, что 300 народных избранников — это абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового устройства страны. Кроме того, в таком формате парламент станет еще более профессиональным.
- Идею сокращения народных депутатов до 300 поддержали 89,60% украинцев в ходе опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Автор: Адриана Бубновская