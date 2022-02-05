Возвращение Крыма и граница на Донбассе: нардеп назвал план для Зеленского на встречу с Путиным

Зеленский и Путин должны обсуждать возвращение Украине Крыма и Донбасса - нардеп / коллаж ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой РФ Владимиром Путиным должен обсуждать тему оккупированного Крыма и вывода российских инструкторов, спецподразделений и спецслужб с захваченных районов Донецкой и Луганской областей. Позиция Киева остается четкой – Россия должна вывести свои силы и вернуть контроль над украинско-российским участком границы. Об этом заявил народный депутат от фракции Батькивщина Сергей Соболев.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что в Кремле должны предоставить Киеву конкретный ответ по поводу возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Позиция украинского государства ясна – освобождение оккупированных Крыма и Донбасса и возвращение контроля над захваченным российскими гибридными войсками участком границы.

Читайте такжеЕсть вопросы – не стягивайте войска: Украина в ООН объявила условие встречи Зеленского и Путина"Теперь все ждут заявления Путина. Путин торгуется – "давайте сначала темы обсудим". Разве кому-то непонятно, что мы будем там обсуждать? Крым будем обсуждать, как бы ему этого не хотелось... Список вопросов, которые обсуждать с Путиным – на столе. Первое – деоккупация, выведение инструкторов, спецподразделений, спецслужб с оккупированной части Луганской и Донецкой областей и условия этого выведения. Наша позиция четкая – выводить, границу передавать нам и дальше продолжаем", - отметил Соболев.

Также он уточнил, что главным вопросом переговорной повестку дня Украины на переговорах с Путиным должна стать безопасность.

"Ключевой вопрос повестки дня, с которым Зеленский должен ехать на эти переговоры, – это именно вопросы безопасности", - подчеркнул Сергей Соболев

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Смотрите видео ТСН - в Кремле отреагировали на инициативу Турции по встрече Зеленского и Путина

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с турецким главой государства Реджепом Эрдоганом поблагодарил Анкару за готовность стать посредником на переговорах Москвы и Киева на высшем политическом уровне. Украинский гарант подчеркнул готовность участия в любых конструктивных дискуссиях.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган, который ранее предлагал провести встречу Зеленского и Путина в Турции, сказал, что президент Украины согласен на такие переговоры. В Анкаре надеются на организацию встречи на высшем политическом уровне после того, как Путин вернется из Китая.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к проведению нового саммита лидеров нормандской четверки. Однако переговоры должны быть подготовленными. Он обвинил Украину в, дескать, невыполнении Минских соглашений.

При этом Москва не исключает возможности проведения встречи Путина и Зеленского в Турции. Однако в Кремле говорят, что для этого должна появиться конкретика в планах по дискуссии двух сторон.

"Никто не отвергает этого. Президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе, и что будет обсуждаться… Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского — здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет", - считает Песков.

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