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Кулеба объяснил, почему в "минском формате" не поднимают вопрос Крыма

По словам главы украинского МИД, Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт.

6 июля 2020, 10:27

Кулеба
Кулеба объяснил, почему в Минске не говорят о Крыме / УНИАН

Обсуждение Крыма в "минском формате" может блокировать прогресс и в вопросе Крыма, и в вопросе Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Крим.Реалии".

По словам министра, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и "разогревает" их к следующим шагам.

"Сейчас вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс. [...] Мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента - постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их "разогреваем" к следующим шагам ", - сказал глава МИД.

Кулеба также обратил внимание на то, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт, поэтому стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать предпосылки для деоккупации.

"РФ будет всячески избегать любых переговоров. Поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе: (стоит - ред.) побуждать деоккупацию, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия не должна была бы об этом говорить ", - уточнил министр.

Читайте такжеКулеба выступил против получения репараций за аннексию КрымаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

Об этом он сказал в ходе выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Одессе.

"Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они настоящие супергерои, которые очень нужны Украине", - заверил он.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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