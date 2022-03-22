Встреча Зеленского и Путина – ключевой момент, когда может наступить мир – Офис президента

Стороны ведут подготовку встречи Зеленского и Путина - Подоляк / коллаж УНИАН

Ключевые решения по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта могут быть приняты только на встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. Подобные переговоры могут стать возможностью для установления мира. Встреча готовится, страны-партнеры, которые хотят, чтобы война закончилась, заинтересованы в организации диалога. Москва допустила жесткие ошибки и должна более адекватно оценивать реалии. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я понимаю, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины... Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась", - сказал Подоляк в интервью BBC.

Также он добавил, что российские власти, которые на протяжении 8 лет живут по стереотипам, допустили жесткие ошибки и не могут этого признать. Подобная ситуация оказывает влияние на переговоры.

"Безусловно, у них очень тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет. Исходя из этой пропагандистской иллюзии, они приняли свои роковые решения и до сих пор не могут себе сказать: мы были неправы. Это сложно, это влияет на переговорный процесс, потому что надо реальный мир оценивать более адекватно и прагматично", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться после того, как рабочие группы выработают ряд документов, а оба президента ознакомятся с содержанием договоренностей. Конкретной даты, когда могут состояться прямые переговоры президентов Украины и России, на данный момент нет.