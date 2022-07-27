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ВСУ попали ракетами по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне – гауляйтер Сальдо

27 июля 2022, 14:39

Логистика, которой пользовались оккупанты России на Херсонщине, выведена из строя.

Херсонская область ВСУ
Армия Украины якобы попала двумя ракетами по железнодорожному мосту в Херсоне / Коллаж Людмила Денисова, Генштаб ВСУ

Руководитель созданной Россией оккупационной, дескать, "военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что ВСУ якобы попали двумя ракетами по Антоновскому железнодорожному мосту.

В частности, 27 июля он сказал о том, что украинские войска били по Антоновскому автомобильному мосту, но выше попали и в железнодорожную эстакаду.

Читайте также"Уничтожен не только Антоновский мост": Гиркин уже откровенно боится наступления ВСУ на ХерсонТуда, по его словам, якобы прилетели две украинские ракеты.

"Целью ракетных обстрелов был Антоновский мост. И чуть выше по течению есть железнодорожный мост — туда также две ракеты прилетело", - подчеркнул коллаборант Владимир Сальдо.

ВСУ ударили по Антоновскому мосту

Армия Украины нанесла артиллерийские удары по Антоновскому мосту в захваченном российскими оккупантами Херсоне поздно вечером, 26 июля.

В среду утром, 27 июля, представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила информацию, согласно которой ВСУ ударили по Антоновскому мосту. По ее словам, украинские войска сработали филигранно и ювелирно.

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что войска Украины контролируют стратегическую логистику в Херсонской области. В связи с этим россияне не могут наладить обеспечение своей военной группировки в регионе.

Замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что Антоновский мост поврежден. Состояние эстакады определить сложно. Однако понятно, что на восстановление моста оккупантам нужно время.

Самозваные "власти" перекрыли движение на Антоновском мосту. Другой местный коллаборант Кирилл Стремоусов в истерике пытался объяснить ситуацию и, дескать, понадеялся, что контрнаступление ВСУ на Херсонщину не состоится.

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