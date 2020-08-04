Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях

Досрочное голосование на выборах главы Беларуси стартовало 4 августа / Витебские вести

Во вторник, 4 августа, в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента страны. В период с 4 по 8 августа проголосовать смогут те граждане, которые по определенным причинам не могут этого сделать 9 августа – в день всеобщих национальных президентских выборов.

Об этом сообщает БелТА.

По информации агентства, избирательные участки будут открыты для голосования с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00. Желающим проголосовать не нужно каким-либо образом подтверждать причины, по которым они не могут проголосовать именно 9 августа.

Бюллетень можно получить, предъявив паспорт, военный билет, служебное удостоверение, водительские права, пенсионное удостоверение, студенческий билет, удостоверение инвалида (при наличии фотографии), а также при предъявлении справки, заменяющей паспорт.

Кандидаты на пост президента Беларуси

Александр Лукашенко — действующий президент;

Анна Канопацкая — экс-депутат Палаты представителей РБ, член Объединенной гражданской партии;

Сергей Черечень — председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада";

Андрей Дмитриев — сопредседатель ОО "Говори правду";

Светлана Тихановская — супруга задержанного блогера Сергея Тихановского.

В Telegram-канале Выборы Беларусь отмечают, что во время избирательного процесса уже в первый же час фиксируются нарушения. Как утверждают авторы ресурса, наблюдателей не пускают на участки, не соблюдается тайна голосования, а фотографировать урны и кабинки запрещено.Читайте такжеСбежавший из Беларуси оппонент Лукашенко приехал в Киев

Основная сессия выборов президента Беларуси состоится в воскресенье, 9 августа.

Тем временем появились заявления об объявлении военной мобилизации в стране, которая может начаться сразу после президентских выборов. Кампания по уведомлению резервистов уже стартовала.