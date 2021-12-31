Зеленский назначил нового директора ГБР

Алексей Сухачев на полноценной основе стал директором ГБР / Фото dbr.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 декабря, назначил Алексей Сухачева директором Государственного бюро расследований. Сухачев назначен на свою должность на 5 лет. До этого он с сентября 2020 года был исполняющим обязанности руководителя ГБР.

О назначении Сухачева директором ГБР свидетельствует указ №691/2021, опубликованный на сайте главы государства. Датой документа значится 31 декабря 2021 года.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", - отмечается в указе.

Известно, что до этого момента в последние почти два года Бюро руководили люди со статусом "исполняющий обязанности". Вначале ГБР руководила Ирина Венедиктова, позже ставшая генеральным прокурором. После этого – ее заместители Александр Бабиков и Александр Соколов. Уже после них временным руководителем Госбюро расследований был Алексей Сухачев.

Справка

Алексей Сухачев – украинский юрист, доктор юридических наук. Известно, что в 2000 году он начал службу в органах государственной безопасности. Со временем он стал заместителем начальника Главного управления Центрального управления Службы безопасности Украины.

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Читайте такжеЗеленский назначил нового губернатора Харьковской области: что о нем известноПозже работал заместителем главы департамента Генеральной прокуратуры Украины.

Проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

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