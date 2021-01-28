Зеленский одобрил новые санкции против России

Зеленский одобрил санкции против России / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский одобрил решение СНБО о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно)", – говорится в тексте указа, который был опубликован на сайте главы государства в четверг, 28 января.

Контроль за выполнением решения СНБО возложили на его секретаря Алексея Данилова. Указа вступает в силу со дня его опубликования.

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Сам санкционный список на сайте не опубликовали. При этом одно из решений СНБО засекречено.

При этом Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности новых санкций. А МИД обязан проинформировать партнеров из ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

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