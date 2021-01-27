Украина накажет российские авиакомпании за полеты в Крым: кого ждут санкции

Украина накажет российские авиакомпании за полеты в Крым / Reuters

В среду, 27 января, Кабинет Министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, трансляция которого велась в Youtube.

В частности, Кабинет министров предлагает ввести санкции против следующих авиакомпаний:

КрасАвиа

Комиавиатранс

Авиакомпания Азимут

Авиакомпания ИРАЭРО

Авиасервис

Тулпар Эйр

Аэролимузин

Победа

Симаргл

223 летный отряд

Авиационные технологии инвестиции сервис

Вологодское авиационное предприятие

Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации.

Санкции против этих юридических лиц будут введены на три года. Решение по санкциям должно принять СНБО.

Кроме того, Киев попросит международное сообщество также ввести санкции. Соответствующие ноты направят США и странам Евросоюза.

Отметим, начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор над временно оккупированной территорией Крыма на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины.

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