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Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

28 июня 2021, 22:44
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Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах.

Зеленский
Зеленский одобрил законопроект / УНИАН

В понедельник, 28 июня, глава государства Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Закон "о налоге на Google" Рада одобрила в начале июня, сообщает пресс-служба президента.

Нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале).

В то же время с 1 января 2022 года исключается норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза.Читайте такжеКак введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

Впервые на проблему обложения НДС электронных услуг обратили внимание в Европейском Союзе, изменив правила определения места поставки таких услуг. Так, к 2015 году место поставки электронных услуг определялось по месту регистрации поставщика, что позволяло некоторым поставщикам минимизировать налог, регистрируясь в странах, где применялась низкая ставка НДС или услуги вообще освобождались от налогообложения. Именно поэтому, были разработаны правила, какие бы позволить обложить НДС электронные услуги именно по месту их потребления.

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Кроме того, для реализации своего замысла в ЕС была введена специальная система MOSS (Mini One Stop Shop), которая позволила субъектам хозяйствования декларировать и уплачивать НДС в стране потребления услуги без необходимости регистрации плательщиком НДС в общем порядке. Предложенная Европейским Союзом модель налогообложения НДС электронных услуг стала основой для других государств при разработке подобных налоговых режимов, позволив увеличить размер налоговых поступлений в бюджет соответствующего государства путем налогообложения услуги непосредственно в стране их потребления.

Ранее Главред сообщал о том, что в четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла законопроект о так называемом налоге на Google (№4184), согласно которому мировые интернет-гиганты, такие как Google, Facebook, Steam, EGS, Netflix и Apple будут обязаны платить налоги за работу своих сервисов в украинский бюджет. Его во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата.

налоги Владимир Зеленский Google Офис президента
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