Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте

Зеленский собрался деньги от использования недр отдавать детям / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об экономическом паспорте украинца.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона определен как неотложный. Текст документа пока отсутствует.

Экономический паспорт украинца - что известно

Идея введения экономического паспорта украинца обсуждается в Украине уже на протяжении двух лет. Этот механизм предусматривает, что на счетах детей будет накапливаться часть средств, которые государство получает от реализации природных благ – недр, земель, ископаемых или лицензионных сборов с них. Накопленные деньги дети смогут потратить после совершеннолетия – возможно, на определенные цели, например, образование.

Читайте такжеУкраинским детям будут платить деньги за использование недр: Зеленский внесет законопроектПланы ввести экономический паспорт украинца звучали еще в предвыборной программе президента Владимира Зеленского в 2019 году. Однако в последние годы в отношении этого обещания звучало мало конкретики.

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1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект.

"Мы направим эти средства именно на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему эти средства, плата за использование наших украинских недр, будет накапливаться на личных счетах детей граждан Украины", – сказал Владимир Зеленский с трибуны парламента.

Он отметил, что после достижения совершеннолетия юные украинцы смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или на жилье.

"Благодаря этим двум законам наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", – добавил президент.

Как рассказал в эфире программ Право на Владу глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, речь идет о суммах от 10 до 20 тысяч долларов.

Арахамия отметил, что планируется, чтобы деньги на счета получали те дети, которые родились в 2019 году, однако механизм предполагает, что их будут начислять тем, кто родился после принятия соответствующего закона.

"В Украине ежегодно рождается ориентировочно 350 тыс. детей. Детям откроют персональные счета и государство будет на них начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность. Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10-12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятная, то - 15-20 тыс. долларов", - пояснил Давид Арахамия.

Как можно будет тратить деньги

По словам главы фракции Слуга народа, дети смогут тратить деньги после достижения 18-летия. Ими можно заплатить за образование или купить собственное жилье.

"Эти деньги можно потратить, оплатив за образование. Можно приобрести жилье на эти деньги. Также украинцы смогут перечислить эти деньги на свой персональный пенсионный счет. У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду и все поступления будут также идти на накопительные счета детей", - добавил Арахамия.