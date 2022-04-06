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Жириновский умер: что придворный шут Путина и главный украинофоб говорил о нашей стране

6 апреля 2022, 13:46

Смерть одиозного политика подтвердили 6 апреля.

Жириновский
Что главный украинофоб Владимир Жириновский говорил об Украине / УНИАН

Умер Владимир Жириновский - депутат, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) России.

О смерти скандального пропагандиста объявили прямо во время заседания в Госдуме.

За 75 лет жизни Жириновский успел многого наговорить об Украине. Именно "украинский вопрос" был главной темой речей одиозного политика - он выступал за вхождение Украины и Беларуси в состав Российской Федерации на правах новых федеральных округов, поддерживал войну на Востоке страны и преступные самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР".

Война России против Украины

В своих выступлениях как на пропагандистском телевидение, так и с трибуны госдумы Жириновский неоднократно призывал вторгнуться в Украину. Так, еще в декабре прошлого года "предсказал" точную дату официального ввода российских войск в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Обычно Жириновский, известный своими скандальными заявлениями по Украине, выступал с призывами о необходимости захвата россией украинской столицы — города Киева и других населенных пунктов нашего государства.

После аннексии Крыма лидер российской фракции предложил правительствам Польши, Венгрии и Румынии провести референдумы и "раздеребанить" украинское государство.

Жириновский об Украине - цитаты пропагандиста

"16 марта можно сравнить с 9 Мая. В мае 1945 года мы сбросили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины".

"Наше пожелание всем бывшим советским республикам: погуляли - хватит. Пора возвращаться домой. Мы не будем снова давать название СССР. Название есть уже - Российская Федерация. Федерация по-русски - объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию. Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская и т.д. Добровольно - никого принуждать не будем".

"НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару".

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часов в 4 утра, когда уже все выпившие. Необязательно их бомбить. Но избирательно наказать и напугать надо".

"Всю карту перелопатим, и Украины не будет".

Жириновский умер во второй раз

25 марта 2022 года российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что в московской клинике умер Владимир Жириновский.

Позже в Министерстве здравоохранения России опровергли смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram.

Сын одиозного российского политика Игорь Лебедев прокомментировал состояние политика, которого преждевременно "похоронили" СМИ. Лебедев не выбирал выражений и жестко обматерил журналистов.

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война в Украине Владимир Жириновский
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