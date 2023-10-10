Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

Что можно делать 11 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от проблем и бедности.

https://glavred.info/primety/chto-nelzya-odalzhivat-11-oktyabrya-chtoby-ne-bylo-nepriyatnostey-primety-dnya-10507138.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 11 октября / фото: pixabay

По новому календарю 11 октября церковь почитает память апостола Филиппа. Он был одним из первых учеников Иисуса, которого тот призвал к себе. Он участвовал в кормлении хлебом и рыбой, а также присутствовал на последнем ужине, где просил Иисуса показать ему Отца.

После Вознесения Филипп проповедовал Евангелие в разных странах. Сообщается, что он был распят за свою веру.

видео дня

Что можно делать 11 октября

В этот день стоит остаться дома и посвятить время семье. Считается, что если пойти на природу или за грибами в лес, то это может навлечь неприятности на всю семью.

В этот день перед выходом из дома стоит держать любимого человека за руки. Сначала стоит взяться за левую руку, а потом за правую. Это может уберечь семью от ссор.

В этот день нужно молиться. Молодым девушкам стоит просить о здоровье и счастливой судьбе.

В этот день можно совершать большие покупки. Этот день благоприятный для продавцов и торговцев.

Что нельзя делать 11 октября

1. Нельзя 11 октября лениться. Если нарушить этот запрет, то вы потеряете удачу.

2. Нельзя 11 октября одалживать деньги, соль, одежду и кухонные принадлежности. Считается, что это может притянуть неприятности.

3. Нельзя 11 октября стирать одежду, но при этом в доме нужно убрать. Если нарушить запрет, вы рискуете привлечь финансовые неприятности.

Приметы 11 октября

Если с самого утра выпал снег, то зима будет суровой.

Если домашние животные ведут себя беспокойно, то начнутся проблемы.

Если ночью небо ясное, то скоро будет мороз.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.