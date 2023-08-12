Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике

Веник считается магическим символом любого дома. Чтобы он стал настоящим оберегом и принес благополучие, нужно следовать некоторым правилам.

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Двух веников в доме быть не может, говорят приметы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Веник издавна считается символом чистоты и достатка. Старой и облезлой метле в доме не место, особенно если вы стремитесь к финансовому благополучию. Чтобы привлечь богатство, нужно купить новый веник. При этом есть несколько важных правил, которых суеверные люди рекомендуют придерживаться.

Как правильно выбросить старый веник

Примета гласит: двух веников в доме быть не может. Они приводят к раздвоению финансовой удачи и могут спровоцировать бедность или разорение.

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Прежде чем купить новый веник, старый нужно выбросить. Желательно сделать это как можно дальше от дома и в безлюдном месте. Сжигать старый веник нельзя, так как это может навлечь на дом беду.

По другой версии, старый и новый веники нужно поставить на сутки рядом. Так как веником заведует домовой, он должен привыкнуть к новому предмету.

Веник лучше всего закопать и при этом произнести такие слова: "Спасибо тебе за верную службу и защиту. Тебя отпускаю, бедность и мусор выметаю".

В какой день недели купить новый веник

Для того, чтобы в квартире постоянно водились деньги, покупать нужно только пышный веник и делать это на растущую луну.

Если сделать это в понедельник – в доме будет радость; во вторник – успех; в пятницу – появляться деньги; в субботу – веник принесет благополучие. Веник, купленный в воскресенье, принесет стабильность.

Среда и четверг – неудачные дни недели для покупки веника.

В народе говорят, что веник не стоит покупать в августе — это доставит семье заботы и неприятности.

Что делать с новым веником

Неиспользованным новым веником заметите немного мусора с улицы за порог, чтобы привлечь материальное благополучие.

Как и где ставить веник в доме

Суеверные люди всегда ставят веник вверх ногами. Считается, что если широкая часть будет направлена вниз – это приведет к тому, что негативная энергия будет постоянно проникать в дом, приводить к разладу, скандалам, ссорам в семье.

Также можно подвесить веник на специальный крючок в укромном месте или располагать плашмя на полке в подсобном помещении.

Веник - какие приметы с ним связаны

Нельзя использовать веник как орудие для наказания. Если веником ударить взрослого — он похудеет, ребенка — перестанет расти. Животные после удара веником будут болеть.

Если полу остался прутик от веника — скоро придут гости.

Чтобы избавиться от нежелательных гостей — подметите их следы, когда они покинут дом. Если же пришли желанные гости, то никогда не заметайте квартиру после их ухода - так вы заметете им путь.

В понедельник убирать нельзя — выметете деньги. Во вторник, наоборот, можно деньги найти.

В среду веник поможет привлечь успех в дела.

В четверг можно вымести безденежье. Для этого нужно открыть все окна, чтобы энергия бедности уходила.

В пятницу подметать — деньги потерять, говорит примета.

В субботу веником махать — деньги "зазывать". В воскресенье мести — проблем "намести".

Ранее Главред писал, почему нельзя обметать человека веником.

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