Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике

Веник издавна считается символом чистоты и достатка. Старой и облезлой метле в доме не место, особенно если вы стремитесь к финансовому благополучию. Чтобы привлечь богатство, нужно купить новый веник. При этом есть несколько важных правил, которых суеверные люди рекомендуют придерживаться.
Как правильно выбросить старый веник
Примета гласит: двух веников в доме быть не может. Они приводят к раздвоению финансовой удачи и могут спровоцировать бедность или разорение.
Прежде чем купить новый веник, старый нужно выбросить. Желательно сделать это как можно дальше от дома и в безлюдном месте. Сжигать старый веник нельзя, так как это может навлечь на дом беду.
По другой версии, старый и новый веники нужно поставить на сутки рядом. Так как веником заведует домовой, он должен привыкнуть к новому предмету.
Веник лучше всего закопать и при этом произнести такие слова: "Спасибо тебе за верную службу и защиту. Тебя отпускаю, бедность и мусор выметаю".
В какой день недели купить новый веник
Для того, чтобы в квартире постоянно водились деньги, покупать нужно только пышный веник и делать это на растущую луну.
Если сделать это в понедельник – в доме будет радость; во вторник – успех; в пятницу – появляться деньги; в субботу – веник принесет благополучие. Веник, купленный в воскресенье, принесет стабильность.
Среда и четверг – неудачные дни недели для покупки веника.
В народе говорят, что веник не стоит покупать в августе — это доставит семье заботы и неприятности.
Что делать с новым веником
Неиспользованным новым веником заметите немного мусора с улицы за порог, чтобы привлечь материальное благополучие.
Как и где ставить веник в доме
Суеверные люди всегда ставят веник вверх ногами. Считается, что если широкая часть будет направлена вниз – это приведет к тому, что негативная энергия будет постоянно проникать в дом, приводить к разладу, скандалам, ссорам в семье.
Также можно подвесить веник на специальный крючок в укромном месте или располагать плашмя на полке в подсобном помещении.
Веник - какие приметы с ним связаны
Нельзя использовать веник как орудие для наказания. Если веником ударить взрослого — он похудеет, ребенка — перестанет расти. Животные после удара веником будут болеть.
Если полу остался прутик от веника — скоро придут гости.
Чтобы избавиться от нежелательных гостей — подметите их следы, когда они покинут дом. Если же пришли желанные гости, то никогда не заметайте квартиру после их ухода - так вы заметете им путь.
В понедельник убирать нельзя — выметете деньги. Во вторник, наоборот, можно деньги найти.
В среду веник поможет привлечь успех в дела.
В четверг можно вымести безденежье. Для этого нужно открыть все окна, чтобы энергия бедности уходила.
В пятницу подметать — деньги потерять, говорит примета.
В субботу веником махать — деньги "зазывать". В воскресенье мести — проблем "намести".
Ранее Главред писал, почему нельзя обметать человека веником.
Вам также может быть интересно: