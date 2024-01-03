Это нельзя делать 4 января, чтобы не потерять здоровье: важные приметы и запреты

Что можно делать 4 января. Строгие запреты и приметы, которые уберегут ваше здоровья.

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Что нельзя делать 4 января / фото: pexels

4 января церковь почитает память преподобного Феоктиста. Он жил в IV веке и был игуменом обители в городе Кукум на юге современной Италии. Феокист славился своим благочестием, милосердием и чудесами. Он основал обитель в Сицилии.

Феокист заботился о бедных и больных, развивал монастырскую жизнь. В его монастыре нашли приют немало монахов, которые бежали от преследований иконоборцами. После смерти он был похоронен в своей обители.

Что можно делать 4 января

В этот день стоит загадать желание и выйти на улицу. Если ночью увидеть в небе ковш Большой Медведицы, то желание обязательно сбудется.

В этот нужно взять икону и обойти вокруг дома. Стоит произносить молитву. Предки верили, что из жилища уйдут все злые духи.

В этот день можно оставаться дома с родными. На праздничный стол стоит обязательно поставить мед.

Что нельзя делать 4 января

1. Нельзя 4 января обижать животных. Если нарушить запрет, то начнутся проблемы со здоровьем.

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2. Нельзя 4 января разговаривать с незнакомцами. Это касается беременных женщин. Лучше не нарушать запрет, чтобы роды были легкие.

3. Нельзя 4 января отправляться в долгие поездки. В поездке могут появиться серьезные проблемы.

Приметы 4 января

Если в этот день снежит, то пчелы будут хорошо роиться.

Если в этот день кричит лиса, то будет непогода.

Если небо безоблачное, то морозы будут стоять долго.

Если облака висят низко, то будет метель.

Если на улице сильный мороз, то холод продлится долго.

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