Это нельзя делать 4 января, чтобы не потерять здоровье: важные приметы и запреты

4 января церковь почитает память преподобного Феоктиста. Он жил в IV веке и был игуменом обители в городе Кукум на юге современной Италии. Феокист славился своим благочестием, милосердием и чудесами. Он основал обитель в Сицилии.
Феокист заботился о бедных и больных, развивал монастырскую жизнь. В его монастыре нашли приют немало монахов, которые бежали от преследований иконоборцами. После смерти он был похоронен в своей обители.
Что можно делать 4 января
- В этот день стоит загадать желание и выйти на улицу. Если ночью увидеть в небе ковш Большой Медведицы, то желание обязательно сбудется.
- В этот нужно взять икону и обойти вокруг дома. Стоит произносить молитву. Предки верили, что из жилища уйдут все злые духи.
- В этот день можно оставаться дома с родными. На праздничный стол стоит обязательно поставить мед.
Что нельзя делать 4 января
1. Нельзя 4 января обижать животных. Если нарушить запрет, то начнутся проблемы со здоровьем.
2. Нельзя 4 января разговаривать с незнакомцами. Это касается беременных женщин. Лучше не нарушать запрет, чтобы роды были легкие.
3. Нельзя 4 января отправляться в долгие поездки. В поездке могут появиться серьезные проблемы.
Приметы 4 января
- Если в этот день снежит, то пчелы будут хорошо роиться.
- Если в этот день кричит лиса, то будет непогода.
- Если небо безоблачное, то морозы будут стоять долго.
- Если облака висят низко, то будет метель.
- Если на улице сильный мороз, то холод продлится долго.
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