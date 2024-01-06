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Здоровье будет очень крепким весь год: что нужно выпить 7 января

Ангелина Подвысоцкая
6 января 2024, 15:26
Что нельзя делать 7 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут от бед и проблем.
приметы
Что нельзя делать 7 января / фото: pexels

7 января церковь отмечает Собор Иоанна Предтечи. Он наступает на следующий день после Крещения Господнего. В народном календаре - день Иоанна Крестителя. Он был тем человеком, который крестил Иисуса.

Что можно делать 7 января

  • В этот день можно устраивать свадьбы. Предки верили, что брак будет счастливым.
  • В это утро нужно выпить стакан освященной воды. Её нужно набрать в церкви на Крещение. Считается, что тогда человек будет здоровым и счастливым весь год.
  • В этот день мужчинам стоит выпить несколько глотков пива. Предки верили, что тогда в новом году не будет повода для слез.

Что нельзя делать 7 января

1. Нельзя 7 января женщине заходить первой в дом. Если нарушить запрет, то может случиться беда. Обязательно первым заходить в дом должен мужчина.

2. Нельзя 7 января надевать рваную и грязную одежду. Вы можете притянуть серьезные неприятности.

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3. Нельзя 7 января гадать. Это будет считаться большим грехом.

Приметы 7 января

  • Если в этот день ударил мороз, то в середине января будет холодно.
  • Если в этот день ясное небо и яркая луна, то будут сильные морозы.
  • Если в этот день оттепель, то весна будет теплой и ранней.
  • Если на деревьях появился иней, то будет похолодание.

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