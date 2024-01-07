Дети будут здоровыми весь год: что нужно обязательно подарить ребенку 8 января

Что нельзя делать 8 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут всех от беды.

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Что нельзя делать 8 января / фото: pexels

8 января церковь почитает память преподобного Григория Печерского. Его называли чудотворцем. Григорий много читал, много знал, а книги считал своим единственным достоянием. Он принял постриг от преподобного Феодосия Печерского, основателя Киево-Печерской лавры, был смиренным и за свою веру получил от Господа умение исцелять болезни своими молитвами. Он также был прозорлив и предсказывал будущие события. Он умер в 1093 году и был похоронен в Пещерах.

Что можно делать 8 января

В этот день можно звать кумовьев в гости. Люди накрывали праздничный стол. Кума должна принести ребенку в подарок полотенце и мыло, которым будут купать малыша. Предки верили, что это принесет ребенку счастье и здоровье.

В этот день стоит пойти в церковь. У святого стоит попросить об избавлении от болезней. Также можно попросить укрепить семью и помочь в воспитании детей.

Что нельзя делать 8 января

1. Нельзя 8 января находиться в одиночестве и молчать. Предки верили, что из-за этого весь год будет таким.

2. Нельзя 8 января девушкам смотреть долго в зеркало. Иначе можно потерять красоту и молодость.

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3. Нельзя 8 января работать с утра. Если нарушить запрет, то все дела пойдут наперекосяк.

Приметы 8 января

Если в этот день погода ясная и солнечная, то таким же будет и лето.

Если ветер дует с юга, то лето будет жарким.

Если снежки хорошо лепятся, то будет тепло.

Если закат красного цвета, то будет мороз.

Если в этот день галдят вороны, то будет метель.

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