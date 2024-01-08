Придут беды и финансовые трудности: что нельзя делать 9 января

Что можно делать 9 января. Важные приметы и запреты, которые защитят человека от неприятностей.

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Что нельзя делать 9 января / фото: pexels

9 января церковь почитает память преподобного Евстратия. Он родился в городе Тарса в богатой и благочестивой семье. Позже он отдал свое имущество бедным и постригся в монахи. Евстратий выполнял все монастырские правила, был милосердным и помогал всем нуждающимся.

У него был чудотворный дар. Однажды он вылечил дочь армянского князя от слепоты. Этот князь был язычником. Во время правления императора Диоклетиана за христианство пострадал священник Авксентий. Он удивил Евстратия, который на тот момент был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. После этого он решил признаться, после чего его поймали и казнили.

Что можно делать 9 января

В этот день нужно заняться работой. Можно устроить генеральную уборку.

В этот день стоит выстирать все белье. Предки верили, что это сможет очистить энергетику.

Что нельзя делать 9 января

1. Нельзя 9января лениться и развлекаться. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться серьезные неприятности и финансовые проблемы.

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2. Нельзя 9 января делать дела на скорую руку. Предки верили, что это может стать причиной ссор.

3. Нельзя 9 января пришивать пуговицы. Это может притянуть старые проблемы.

Приметы 9 января

Если в этот день на деревьях иней, то в феврале будет потепление.

Если в этот день идет дождь, то весна будет теплой.

Если в этот день идет снег, то март будет холодным.

Если на деревьях сидит много воронов, то скоро ударят сильные морозы.

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