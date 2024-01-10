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Весь год будет счастливым: с кем нужно встретиться 11 января

Ангелина Подвысоцкая
10 января 2024, 16:03
Что нельзя делать 11 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
погода, приметы
Что нельзя делать 11 января / фото: depositphotos.com/ua

11 января церковь почитает память преподобного Феодосия Великого. Он родился в Кападокии и основал монашество в Палестине. С детства он стремился подражать Аврааму и покинуть все ради любви к Богу. Он прибыл в Иерусалим, где посетил святые места и под руководством старца Лонгина научился монашеским правилам.

Позже он отошел в пустыню, жил там в пещере и занимался суровыми подвигами. Он непрерывно молился, ел плоды пальмы, зелень и намоченные бобы. Он не ел хлеб 30 лет. Позже он основал монастырь, где собрал многих монахов, что жили под его руководством. В возрасте 105 лет он умер из-за долгой и тяжелой болезни.

Что можно делать 11 января

  • В этот день нужно собраться всей семье за одним столом. Считается, что тогда весь год будет счастлив.
  • В этот день нужно попариться в бане. Считается, что это отгонит от вас злых духов и нечистую силу.
  • В этот день стоит надеть верхнюю одежду с мехом. Она поможет отпугнуть нечистую силу.

Что нельзя делать 11 января

1. Нельзя 11 января одалживать и брать деньги взаймы. Это притянет проблемы с финансами.

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2. Нельзя 11 января принимать подарки от посторонних людей. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться серьезные беды.

3. Нельзя 11 января ссориться и сквернословить. Иначе на работе и в семье не будет покоя.

Приметы 11 января

  • Если в этот день туман, то весной реки выйдут из берегов.
  • Если на улице оттепель, то весна будет ранней.
  • Если на небе мало облаков, то скоро будет мороз.
  • Если в этот день мороз, то холод не скоро отступит.

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