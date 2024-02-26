Очень важная примета 27 февраля: почему обязательно нужно завесить окна шторами

Что нельзя делать 27 февраля. Строгие приметы и запреты, которые защитят от нечистой силы.

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Что нельзя делать 27 февраля / фото: pixabay

27 февраля церковь почитает память святого Прокопия Декаполита. Он родился в Палестине. Прокопий избрал монашескую жизнь и посвятил себя духовному очищению и возвышению души к Богу. Святой мужественно выступил против иконоборчества, которое начал император Лев ІІІ. В своих учениях он доказал, что чествование икон не является видом идолопоклонства.

Это все разгневало императора и тот приказал поймать Прокопия. Святого бросили в тюрьму, где жестоко пытали, избивая железными прутьями. После смерти императора Прокопий вышел на свободу и провел оставшуюся жизнь в монастыре.

Что можно делать 27 февраля

В этот день нужно завесить шторами окна еще днем. Считалось, что это убережет от нечистой силы.

В этот день стоит пустить в дом путешественника. Его нужно накормить. Это может привлечь в жизнь благополучие и успех.

Что нельзя делать 27 февраля

1. Нельзя 27 февраля шуметь и устраивать громкие гуляния. Это может отпугнуть вашу любовь и финансовую стабильность.

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2. Нельзя 27 февраля звать в гости друзей. Этот день лучше провести в кругу семьи.

3. Нельзя 27 февраля отправляться в дальний путь. Иначе с вами могут произойти неприятности.

4. Нельзя 27 февраля игнорировать просьбу о помощи. Предки верили, что из-за этого вы сами окажетесь в неприятной ситуации.

Приметы 27 февраля

Если в этот день дует южный ветер, то лето будет теплым.

Если в этот день воробьи под крышей чистят перья, то скоро будет потепление.

Если в этот день грачи летят на гнезда, то весна будет теплой.

Если в этот день появились подснежники, то уже можно приступать к полевым работам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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