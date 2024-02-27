Что нужно съесть 28 февраля, чтобы избавиться от недугов: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 28 февраля. Важные приметы и запреты дня, которые подарят счастье и благополучие.

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Что нельзя делать 28 февраля / фото: pixabay

28 февраля церковь почитает память преподобного Василия Исповедника. Он был монахом и аскетом. Василий выступил против иконоборческого движения, которое в Византии начал император Лев III. Правитель пытался убрать иконы из церквей и запретить их использование в религиозных обрядах.

Против политики Льва ІІІ выступили многие верующие, среди них был Василий Исповедник, который взял на себя ответственность за защиту икон и веры. Его поймали и отправили в тюрьму, где жестоко пытали. Василий вышел на свободу лишь после смерти императора. Он умер в глубокой старости.

Что можно делать 28 февраля

В этот день нужно сходить в лес и принести веточку сосны или ели. Предки верили, что это защитит от нечистой силы, принесет семейное благополучие, счастье и любовь.

В этот день нужно помолиться. У святого Василия нужно просить об исцелении от болезней.

В этот день нужно съесть домашний хлеб на голодный желудок. Считается, что он принесет счастье.

Что нельзя делать 28 февраля

1. Нельзя 28 февраля заливать огонь водой. Предки верили, что из-за этого в будущем может прийти беда.

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2. Нельзя 28 февраля заниматься важными финансовыми делами. Считается, что в этих делах не будет успеха.

3. Нельзя 28 февраля строить планы на будущее. Предки верили, что эти планы не оправдаются.

Приметы 28 февраля

Если в этот день дождь, то лето будет теплым, но сырым.

Если в этот день шумят воробьи, то скоро будет потепление.

Если в этот день солнечная погода, то год будет урожайным.

Если в этот день пасмурно, то ночью будут заморозки.

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