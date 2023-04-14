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Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреля

Мария Тупик
14 апреля 2023, 21:50 обновлено 14 апреля, 21:54
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Что нельзя делать на Пасху 2023. Приметы в самый важный праздник 16 апреля.
весна, приметы, Пасха 2023
Что нельзя делать на Пасху 2023 приметы / коллаж Главред, фото УНИАН

Самый важный и любимый праздник многих Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля. Традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями.

На Пасха существует много примет и запретов, причем касаются они разных сфер жизни.

Что можно делать на Пасху 16 апреля

  • Пасху нужно обязательно провести в хорошем настроении, дарить окружающим улыбку.
  • На Пасху принято прощать обиды и самим просить прощения.
  • На Пасху доброй традицией будет помощь нуждающимся.

Что нельзя делать на Пасху 16 апреля

  1. Нельзя на Пасху шить дома и заниматься рукоделием.
  2. Нельзя на Пасху 2023 сквернословить, устраивать скандалы и пребывать в унынии.
  3. Нельзя на Пасху выбрасывать остатки еды с праздничного стола в мусор. Их следует отдать домашним животным, скоту или птицам.
  4. Нельзя на Пасху 16 апреля выполнять физическую работу.
  5. Нельзя на Пасху убирать и стирать. Светлое воскресенье нужно встречать в чистой одежде и убранном доме.
  6. Нельзя на Пасху посещать кладбища.
  7. Нельзя на Пасху венчаться и вступать в брак.
  8. Нельзя на Пасху долго спать. Верили, что так можно все счастье и удачу проспать.
  9. Нельзя на Пасху совершать крупные покупки.
  10. Нельзя на Пасху одалживать деньги.

Приметы на Пасху 16 апреля

  • Если увидели восход солнца, то будет удача весь год.
  • Если яркий разноцветный закат, то ждать успеха.
  • Если на Пасху идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливой.
  • Если ударил мороз, то лето будет засушливым и жарким.
  • Если солнечно и тепло на Пасху, то урожай будет обильным.

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