Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреля

Что нельзя делать на Пасху 2023. Приметы в самый важный праздник 16 апреля.
Самый важный и любимый праздник многих Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля. Традиционно Светлое Христово Воскресенье отмечается торжественными богослужениями.
На Пасха существует много примет и запретов, причем касаются они разных сфер жизни.
Что можно делать на Пасху 16 апреля
- Пасху нужно обязательно провести в хорошем настроении, дарить окружающим улыбку.
- На Пасху принято прощать обиды и самим просить прощения.
- На Пасху доброй традицией будет помощь нуждающимся.
Что нельзя делать на Пасху 16 апреля
- Нельзя на Пасху шить дома и заниматься рукоделием.
- Нельзя на Пасху 2023 сквернословить, устраивать скандалы и пребывать в унынии.
- Нельзя на Пасху выбрасывать остатки еды с праздничного стола в мусор. Их следует отдать домашним животным, скоту или птицам.
- Нельзя на Пасху 16 апреля выполнять физическую работу.
- Нельзя на Пасху убирать и стирать. Светлое воскресенье нужно встречать в чистой одежде и убранном доме.
- Нельзя на Пасху посещать кладбища.
- Нельзя на Пасху венчаться и вступать в брак.
- Нельзя на Пасху долго спать. Верили, что так можно все счастье и удачу проспать.
- Нельзя на Пасху совершать крупные покупки.
- Нельзя на Пасху одалживать деньги.
Приметы на Пасху 16 апреля
- Если увидели восход солнца, то будет удача весь год.
- Если яркий разноцветный закат, то ждать успеха.
- Если на Пасху идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливой.
- Если ударил мороз, то лето будет засушливым и жарким.
- Если солнечно и тепло на Пасху, то урожай будет обильным.
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