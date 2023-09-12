Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

Что нельзя делать 13 сентября. Приметы и важные запреты, которые спасут от чужих болезней и проблем.

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Что нельзя делать 13 сентября / фото: pexels

13 сентября церковь почитает память семи известных святых и Собора новомучеников Ясеновацких. В этот день особое внимание уделяется священномученику Куприяну, который был епископом Карфагенским. Он считается одним из самых известных святителей Церкви Христовой.

Куприян был богословом и создателем канонического учения о единстве Церкви и ее иерархической структуре. Он настаивал на том, чтобы Церковь была соборной, а ее раскол он называл одним из тягчайших грехов.

Куприяна отправили в ссылку во время антихристианских гонений, а в 258 году от Рождества Христова его вновь вызвали на суд и казнили.

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Что можно делать 13 сентября

В этот день нужно убрать в доме. Это освободит помещение от злых помыслов.

13 сентября - лучший день, чтобы наладить отношения с близкими и старыми друзьями. Не стоит держать обиду, ведь это будет мешать успеху.

В этот день необходимо собрать клюкву и испечь из нее пироги.

Что нельзя делать 13 сентября

1. Нельзя 13 сентября пересаживать цветы. Считается, что они не будут цвести.

2. Нельзя 13 сентября откладывать на потом начатую работу. Если отнестись к делу халатно, то будут неприятности и болезни.

3. Нельзя 13 сентября брать подарки от малознакомых людей. Предки верили, что с ними могут быть переданы болезни и личные проблемы. Лучше вообще не прикасаться к таким подаркам.

4. Нельзя 13 сентября ходить за клюквой девушкам. Они могут остаться бесплодными. Если это сделает парень, то он может лишиться рассудка. Если нарушит запрет семейная пара, то брак может распасться.

Приметы 13 сентября

Если лягушки прячутся глубоко под воду, то скоро будет сильное похолодание.

Если лебеди летят над головой, то будет снегопад.

Если пауков не видно, то будет дождь.

Если куры выходят во двор, то будет теплая и сухая погода.

Если журавли громко курлычут, то будет дождь.

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