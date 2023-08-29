Почему нельзя дарить икону и что значит, если она упала: очень старые приметы

Многих интересует вопрос, что значит, когда дарят икону и можно ли это делать.

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Что значит, если подарили икону / Коллаж: Главред, фото: khersonline.net, ua.depositphotos.com

Икона - святыня, которая занимает особое место в жизни украинцев. Крестины, венчание, обычное посещение церкви и не только - иконы сопровождают человека практически всю жизнь.

Люди молятся, обращаются к богу перед иконами, просят об исцелении и защите. Этот символ веры помогает справиться с преградами на жизненном пути. Несмотря на то, что церковь призывает людей не относиться серьезно к приметам, однако в мире сохранилось много суеверий, связанных с иконами.

Дарить икону - "плохая примета"

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Еще наши предки с осторожностью относились к иконам и считали, что если кто-то дарит икону, то он хочет навлечь беду на человека. Также считается, что подаренная икона может привести к разногласиям в семье.

Раньше верили, что с помощью икон можно навести порчу. Стоит отметить, что святыню считали самым подходящим предметом для этой цели, ведь люди всегда ставили ее на видное место.

Однако давайте разберемся, может ли подаренная икона принести несчастье. Церковь не запрещает дарить иконы, даже наоборот, приветствует. Главное делать это от чистого сердца, искренне и с любовью. Если вы хотите подарить икону, то делать это нужно лишь с благими намерениями. Тогда ваш подарок подарит душевный покой.

Также икона может стать оберегом, талисманом и защитить от многих жизненных невзгод.

Как правильно дарить иконы

В первую очередь нужно понять, кому именно вы хотите подарить икону. Выбор иконы будет зависеть даже от пола человека.

Так, например, Казанскую икону Божьей Матери можно подарить, если в семье не все благополучно или есть необходимость исцелиться от болезней. Иверская икона отлично подойдет для тех, кто хочет искупить грехи.

Если вы хотите подарить икону женщине, то отличным вариантом станет икона Божьей Матери или Вифлеемская икона. Для мужчин подойдет икона Святителя Николая или Ангела-Хранителя.

Иконы также принято дарить детям на свадьбу, чтобы защитить их семейное счастье. Традиционно дарят образы Богоматери и Святителя. Чтобы у молодых не было проблем с продолжением рода, можно подарить Федоровскую икону Божьей матери.

Что делать, если упала икона

С падением иконы связано множество примет. Тут важен не только сам факт падения, но и то, какая это была икона, разбилась она или нет.

Вот самые распространенные приметы, связанные с падением иконы:

Упала икона Божьей Матери - будут испытания в семье.

Упала икона Николая Чудотворца - надвигаются болезни или проблемы с деньгами.

Упала икона Семистрельная - в этот момент она защищала от зла, которое пыталось проникнуть в дом.

Икона упала и треснула - будут большие беды и несчастье.

В целом падение иконы говорит о том, что человеку пора обратить внимание на свои грехи, плохие мысли и поступки.

Нужно прочитать молитву, если упала икона. Будет достаточно всем известного "Отче наш". Главное осторожно поднять икону, поцеловать ее и прочитать молитву. Также вы можете сходить в церковь и подумать над праведностью вашей жизни.

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