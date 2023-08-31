Что нужно принести в дом 1 сентября, чтобы был достаток: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 1 сентября. Приметы и запреты, которые защитят от нечистой силы.

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Что нельзя делать 1 сентября / фото: pexels

1 сентября церковь почитает память преподобного Симеона Столбника. Считается, что он с самого детства интересовался Священным Писанием и часто ходил в храм. Он принял монашеский постриг, соблюдал пост и совершил немало подвигов.

Люди начали приходить к святому, чтобы получить совет и исцеление. Однако позже он отгородился от этого и все время молился в своей хижине. Он считается первым святым, который изобрел отшельничество.

Что можно делать 1 сентября

В этот день нужно украшать деревья. На калину, рябину или сосну цепляли бусы, ленты и свечи. Считалось, что это может притянуть благодать.

1 августа мужчина должен выйти в поле. Это делали, чтобы осмотреть, созрел ли овес и теплый ли дует ветер.

Нужно принести в дом сноп овса. Считалось, что он принесет в дом достаток и убережет от нечистой силы.

Несколько оставшихся на поле колосков нужно засыпать землей. Это обеспечит хороший урожай в следующем году.

Что нельзя делать 1 сентября

1. Нельзя 1 сентября путешествовать. Предки верили, что это обернется проблемами и испытаниями.

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2. Нельзя 1 сентября подметать пол. Считается, что веник в этот день может вымести любовь.

3. Нельзя 1 сентября выбрасывать объедки со стола. Лучше их отдать нуждающимся и это притянет удачу.

Приметы 1 сентября

Если дует южный ветер, то овес хорошо уродит.

Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни погода будет хорошей.

Если утром туман, то зима будет снежной.

Если листья начали падать с орешника, то пора выкапывать свеклу.

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