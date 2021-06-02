Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы, которые уберегут от несчастья

Опасные приметы про зеркало / goodfon.ru

Зеркало способно не только отражать в себе людей и предметы, но и поглощать их энергетику. Независимо от того, верите вы в энергетические свойства зеркал или нет, они существуют. И, лучше не проделывать с зеркалом те манипуляции, которые воздействуют негативно.

Среди самых важных примет: нельзя смотреть в зеркало в ночное время. Если верить примете, после наступления темноты на Землю приходит темная сила.

Если долго смотреть в зеркало, оно может забрать человеческое здоровье, красоту и молодость. Данный закон существует у различных народов. Зеркало считают порталом между двумя мирами. Эксперты говорят, что опасное время наступает в период с двенадцати часов ночи до трех утра.

Суеверные люди уверяют, что если смотреть долго в зеркало в ночное нельзя, тогда можно увидеть изображение кого-то из домашних и сильно испугаться.

Люди, которые часто смотрят в зеркало и любуются своей красотой в вечернее время, могут отдать свою жизненную энергетику зеркалу. Резко будет меняться настроение, люди начинают сильно стареть и болеть.

Существуют и другие приметы и суеверия, которые связаны с зеркалом.

Нельзя смотреть в зеркало и говорить при этом о болезнях, об неудачах в жизни, о несчастной любви, о том, что человек некрасивый, страшный. Это может привлечь много неудач и негатива в жизнь человека.

Читайте такжеЧто нельзя делать в доме, чтобы не нарушить его энергию

Зеркало нельзя дарить. Согласно приметам, при помощи данного предмета можно принести вред человеку, навести порчу, грусть-тоску.

Нельзя смотреть в зеркало вдвоем. Многие эксперты уверяют, что сила зеркала может повлиять на будущее двух людей, которые смотрят в него. Один человек передает другому свою силу и здоровье.

В разбитое зеркало нельзя смотреть, его советуют сразу выбросить. Глядя в разбитое зеркало, люди видят свое изображение, поделенное на части, это приводит к тому, что в жизни стоит ожидать больших неприятностей.