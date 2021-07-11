Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла

Если верить древним легендам, после ужина в этот день запрещается убирать еду со стола.
12 июля отмечают большой христианский праздник. В народе день получил название Петров, а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Торжество имеет фиксированную дату - 12 июля. В преддверии дня памяти святых православные держат многодневный пост.
Как и в случае с большими церковными праздничными событиями, в этот день нельзя делать многие вещи, о которых мы вам и расскажем.
Что нельзя делать 12 июля
- Запрещается отдыхать на море в этот день.Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать.
- В период праздничного события запрещается играть свадьбы.
- Запрещается употреблять спиртные напитки.
- Если верить древним легендам, после ужина в этот день запрещается убирать еду со стола. Наши предки говорили, что эта еда остается для умерших родственников, если это правило кто-то нарушал, необходимо отправиться в церковь и поставить свечу за упокой.
- Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета, так счастье из дома уйдет. Когда покидаете жилище — смотрите прямо, так вы будете идти навстречу счастью.
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Приметы на Петра и Павла 12 июля
- Если дождь пошел в этот день, то сенокос точно мокрым будет.
- Вороны начали голос подавать — жди беды.
- Если заяц перебегает дорогу — ничего хорошего ждать не стоит.
- Кукушка перед этим днем куковать перестала, стоит ждать холодную и раннюю зиму.
- Если кукушка перестала куковать за неделю — лето будет урожайным и спокойным.
- Листья на березках желтеть начали — жди ранний листопад.
- В этот день дождь пошел — урожай плохим будет.
- Солнце слишком ярко светит — в ближайшие несколько дней тепло будет.
- Если в этот день дождь идет, на Новый год жди сильную метель.
- Вода начала загнивать в водоемах — жди сырую погоду.
- Цветки мальвы в этот день складывают свои лепестки плотно, будто увяли, стоит ожидать дождя.
- В этот день ясно, жди хороший год.
- Застали дождь и грозу — будет плохой урожай, помимо этого, примета предвещает плохой сенокос.
- Если рыбак собрался за рыбой, он никому не должен рассказывать о своих планах, иначе клев будет плохим.
- Нельзя пренебрегать приглашением в гости в этот день, иначе это приведет к конфликтам в семье.
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Автор: Мария Тупик