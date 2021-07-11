Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла

Приметы на Петра и Павла 2021

12 июля отмечают большой христианский праздник. В народе день получил название Петров, а священнослужители называют его День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

Торжество имеет фиксированную дату - 12 июля. В преддверии дня памяти святых православные держат многодневный пост.

Как и в случае с большими церковными праздничными событиями, в этот день нельзя делать многие вещи, о которых мы вам и расскажем.

Что нельзя делать 12 июля

Запрещается отдыхать на море в этот день.Нельзя в день Петра и Павла шить, вязать или вышивать.

В период праздничного события запрещается играть свадьбы.

Запрещается употреблять спиртные напитки.

Если верить древним легендам, после ужина в этот день запрещается убирать еду со стола. Наши предки говорили, что эта еда остается для умерших родственников, если это правило кто-то нарушал, необходимо отправиться в церковь и поставить свечу за упокой.

Нельзя в этот священный день, выходя из дома, смотреть по сторонам, говорят, что это плохая примета, так счастье из дома уйдет. Когда покидаете жилище — смотрите прямо, так вы будете идти навстречу счастью.

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Приметы на Петра и Павла 12 июля

Если дождь пошел в этот день, то сенокос точно мокрым будет.

Вороны начали голос подавать — жди беды.

Если заяц перебегает дорогу — ничего хорошего ждать не стоит.

Кукушка перед этим днем куковать перестала, стоит ждать холодную и раннюю зиму.

Если кукушка перестала куковать за неделю — лето будет урожайным и спокойным.

Листья на березках желтеть начали — жди ранний листопад.

В этот день дождь пошел — урожай плохим будет.

Солнце слишком ярко светит — в ближайшие несколько дней тепло будет.

Если в этот день дождь идет, на Новый год жди сильную метель.

Вода начала загнивать в водоемах — жди сырую погоду.

Цветки мальвы в этот день складывают свои лепестки плотно, будто увяли, стоит ожидать дождя.

В этот день ясно, жди хороший год.

Застали дождь и грозу — будет плохой урожай, помимо этого, примета предвещает плохой сенокос.

Если рыбак собрался за рыбой, он никому не должен рассказывать о своих планах, иначе клев будет плохим.

Нельзя пренебрегать приглашением в гости в этот день, иначе это приведет к конфликтам в семье.

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