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Приносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в доме

22 января 2022, 09:20

Некоторые вещи способны забрать у вас финансовое благополучие и удачу.

дом
Плохие приметы для дома / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка старается создать уют и положительную атмосферу в доме. Правда, многие вещи могут нести негатив, разочарования и привлечь беду.

Специалисты назвали вещи, которые в доме хранить нельзя.

Изношенную обувь нельзя держать в доме. Это источник больших проблем и неурядиц. По словам специалистов, обувь скапливает нашу энергетику и может нести финансовые проблемы. Старую обувь стоит выбрасывать и никогда никому не отдавать.

Гости забыли в вашем доме свои вещи, их стоит в кратчайшие сроки вернуть. Нельзя оставлять такие вещи, особенно шапки. Чужая энергетика способна разрушить годами созданный уют в вашем доме.

Зеркала в доме могут привлекать в вашу жизнь беды. Такая вещь всегда должна быть без пятен и разводов. Идеально чистое зеркало привлекает удачу, а грязное забирает ваше финансовое состояние. А еще, нельзя держать в доме разбитые зеркала, чтобы не привлечь в семью неприятности.

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Одежда и личные вещи покойных родственников не должна быть в вашем доме. Такие вещи могут стать источником негативной энергетики для вас, что принесет вам боль и разочарование.

Нельзя держать в доме старый кошелек, который порвался или разбитую копилку. Это мощные финансовые магниты неудачи. Такие вещи стоит выбрасывать. А если вы хотите привлечь богатство, тогда нужно купить в дом абсолютно новые вещи, которые будут символом достатка и благополучия.

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