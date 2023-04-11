Великая среда 12 апреля: 3 самых строгих запрета и приметы, в которые всегда верили

Что нельзя делать 12 апреля в Великую среду. Все приметы в Большую среду Страстной недели.
12 апреля верующие отмечают Великую среду Страстной недели. Великая среда является одним из самых важных дней пасхальной Страстной недели.
Именно в Великую среду верующие вспоминают о предательстве Иуды и прославляют Марию Магдалину.
Что нужно сделать в Великую среду 12 апреля
- Обязательно 12 апреля в Великую среду убирали в доме. Выносили весь мусор, грязную одежду, сломанные вещи.
- В Великую среду хозяйки покупали все необходимое для выпечки куличей и покраски яиц.
- Также в Великую среду нужно было помыть все полы в доме. Особое место уделяли углам. Их тщательно вымывали и вытирали всю грязь.
- В Великую среду можно есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.
Что нельзя делать 12 апреля
- Нельзя в Великую среду шумно веселиться и устраивать гуляния.
- Нельзя в Великую среду 12 апреля употреблять продукты животного происхождения и пить алкоголь, поскольку Великий пост еще не закончился.
- Нельзя в Великую Среду заниматься тяжелым трудом.
- Нельзя в Великую среду ругаться, ссориться и сквернословить.
Приметы на Великую среду 12 апреля
- Если в Великую среду холодная ночь и жаркий день, то скоро будет жара.
- Если 12 апреля в Великую среду звезда красного цвета, то погода будет дождливая и ветреная.
- Если в небе играют грачи, то после Пасхи 2023 года придет тепло.
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