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Великая среда 12 апреля: 3 самых строгих запрета и приметы, в которые всегда верили

Мария Тупик
11 апреля 2023, 13:46 обновлено 11 апреля, 13:55
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Что нельзя делать 12 апреля в Великую среду. Все приметы в Большую среду Страстной недели.
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Что нельзя делать в Великую среду 2023 приметы / УНИАН

12 апреля верующие отмечают Великую среду Страстной недели. Великая среда является одним из самых важных дней пасхальной Страстной недели.

Именно в Великую среду верующие вспоминают о предательстве Иуды и прославляют Марию Магдалину.

Что нужно сделать в Великую среду 12 апреля

  • Обязательно 12 апреля в Великую среду убирали в доме. Выносили весь мусор, грязную одежду, сломанные вещи.
  • В Великую среду хозяйки покупали все необходимое для выпечки куличей и покраски яиц.
  • Также в Великую среду нужно было помыть все полы в доме. Особое место уделяли углам. Их тщательно вымывали и вытирали всю грязь.
  • В Великую среду можно есть сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Что нельзя делать 12 апреля

  • Нельзя в Великую среду шумно веселиться и устраивать гуляния.
  • Нельзя в Великую среду 12 апреля употреблять продукты животного происхождения и пить алкоголь, поскольку Великий пост еще не закончился.
  • Нельзя в Великую Среду заниматься тяжелым трудом.
  • Нельзя в Великую среду ругаться, ссориться и сквернословить.

Приметы на Великую среду 12 апреля

  • Если в Великую среду холодная ночь и жаркий день, то скоро будет жара.
  • Если 12 апреля в Великую среду звезда красного цвета, то погода будет дождливая и ветреная.
  • Если в небе играют грачи, то после Пасхи 2023 года придет тепло.

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