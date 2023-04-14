Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреля

Что нельзя делать в Великую субботу 15 апреля. Все приметы перед Пасхой 2023, которые никогда не нарушали.

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Приметы Великая суббота 2023 что нельзя делать / коллаж Главред, фото УНИАН

Великая суббота в 2023 году отмечается 15 апреля. Это последний день поста перед Светлым Воскресением Христовым.

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.

Предание утверждает, что год, когда Благодатный огонь на сойдет на землю, станет последним перед Страшным судом.

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Что можно делать в Великую субботу 15 апреля

В Великую субботу верующим полагается посетить церковь. В богослужениях вспоминают о погребении Иисуса Христа, его сошествии в ад и последующем Воскресении. Это день одновременно и скорбный, и радостный.

Также утром в Великую субботу хозяйки продолжают красить крашенки и выпекать куличи.

В Великую субботу нужно убрать в доме. Чтобы Пасху встретить в чистоте и уюте.

Что нельзя делать в Великую субботу 15 апреля

Нельзя в Великую субботу планировать любые развлечения, ходить в гости, петь и танцевать, устраивать торжества. Нельзя в Великую субботу ругаться, злиться и сквернословить, иначе весь год будет в склоках и скандалах. Нельзя в Великую субботу рукодельничать, охотиться и ловить рыбу также запрещено. Нельзя в Великую субботу устраивать ремонт. Нельзя в Великую субботу одалживать деньги и брать в долг. Нельзя в Великую субботу посещать кладбище и поминать умерших.

Приметы в Великую субботу 15 апреля

Если красное солнце в туманной дымке или в голубых и розовых маревах, то к урожаю хлеба.

Если погода в Великую субботу будет теплой и ясной, то и лето будет жаркое и засушливое.

Если в этот день холодно и дождливо, то и лето будет прохладным.

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